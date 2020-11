Anzeige

Bundesregierung Söder will alternative Unterrichtsformen Schulen und Kitas sollen in der Krise so lange wie möglich offen bleiben. Dafür muss vielerorts umgedacht werden.

Mail an die Redaktion Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, sitzt in der Staatskanzlei. Foto: Sven Hoppe/dpa Pool/dpa

Berlin.Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) plädiert dafür, über alternative Unterrichtsformen nachzudenken, um Schulen und Kitas in der Corona-Krise so lange wie möglich geöffnet halten zu können.Dazu gehöre etwa auch die Möglichkeit eines Wechselunterrichts, sagte Söder am Montag im ZDF-„Morgenmagazin“. „Der eine Teil wird via Internet zu Hause beschult, der andere in der Schule.“

Auch die Leistungsanforderungen müssten anders formuliert werden. Es könne nicht sein, dass den Schülern genau dieselben Schulaufgaben und Klausuren gestellt würden wie in anderen Zeiten, mit einem durch die Pandemie erhöhten Notendruck. „Es wird kein normales Schuljahr werden, aber es soll ein faires Schuljahr werden“, sagte Söder. Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder schalten sich am Montagnachmittag über Video zusammen, um über das weitere Vorgehen in der Krise zu beraten. (dpa)