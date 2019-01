Parteien

Söder will Autoforum gründen

Der designierte CSU-Vorsitzende Markus Söder hat vor einer wirtschaftlichen Schwächung des Landes gewarnt und dabei ausdrücklich auf die angeschlagene Autoindustrie verwiesen. Der bayerische Ministerpräsident regte am Donnerstag im Kloster Seeon am Rande der Winterklausur der CSU-Landesgruppe die Gründung eines „Autoforum“ an, auf dem Unternehmerseite und Politik über strategische Ausrichtungen der Branche nachdenken sollen.