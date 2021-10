Anzeige

Inzidenz Bayern Söder will Corona-Regeln verschärfen Das Bayerische Kabinett soll in einer Sondersitzung neue Beschlüsse treffen. Diese Maßnahmen schweben Söder bereits vor.

Merken

Mail an die Redaktion Markus Söder, CSU-Vorsitzender und Ministerpräsident von Bayern. Foto: Sven Hoppe/dpa

München.Wegen steigender Infektionszahlen will Bayerns Ministerpräsident die Pandemie-Maßnahmen im Freistaat verschärfen. Bei einer Sondersitzung des Kabinetts am Mittwoch solle die Landesregierung neue Beschlüsse zur Maskenpflicht, zur Regionalisierung der bisher nur landesweit existierenden Krankenhaus-Ampel und zum Hochsetzen einzelner Sicherheitsstufen - etwa von 3Gplus auf 2G - treffen, sagte Markus Söder am Freitag nach einer Sitzung des CSU-Parteivorstands.

Die Situation sei erneut schwierig geworden, sagte Söder. „Die Wahrheit ist: Die Krankenhäuser laufen voll“, betonte er. Bayern wolle über die bisherigen Empfehlung auf nationaler Ebene hinaus eine Kampagne zur Drittimpfung starten, sagte Söder.

Söder wirbt für Booster-Impfung

Eine Auffrischung biete für viele ein Höchstmaß an Sicherheit. Darüber hinaus müsse auch die Zahl der Erst- und Zweitimpfungen noch erhöht werden, auch auf Bundesebene. Die Impfquote reiche nicht aus.

Söder forderte zudem einen Covid-Zuschlag für das knapp gewordene Pflegepersonal. Es müsse verhindert werden, dass es zu einer Überlastung des Gesundheitswesens komme. Ein weiterer Lockdown müsse verhindert werden. (dpa)