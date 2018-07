Debatte Söder will den Klimaschutz stärken Das Kabinett beschäftigt sich auf der Zugspitze demonstrativ mit Umwelt. Die Grünen werfen Söder völliges Versagen vor.

Mail an die Redaktion Markus Söder trägt sich im Schneefernerhaus ins Gästebuch ein – im Hintergrund die schmelzenden Gletscher. Foto: Sven Hoppe/dpa

Garmisch-Partenkirchen.Im Kampf gegen den Klimawandel will die bayerische Staatsregierung eine Reihe bekannter Programme und Maßnahmen fortsetzen und ausbauen - lässt aber die eigenen Klimaziele unverändert. Das ist das Ergebnis einer Kabinettssitzung gestern in der Umweltforschungsstation Schneefernerhaus auf der Zugspitze. Ungeachtet des Protests der Opposition legte das Kabinett von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) dort auch die Pläne für einen dritten Nationalpark in Bayern endgültig ad acta. Stattdessen wurde eine „Naturoffensive Bayern“ gestartet, mit Artenschutz- und Naturerlebnisprogrammen verteilt über die Regierungsbezirke.

Zur Minderung klimaschädlicher Kohlendioxid-Emissionen setzt das Kabinett weiter auf die energetische Sanierung von Gebäuden, die Förderung kommunaler Klimaschutzprojekte und den Ausbau erneuerbarer Energien - allerdings ist beispielsweise der Windkraft-Ausbau unter der CSU-Staatsregierung nahezu zum Erliegen gekommen. Der Schutz von Mooren, die CO2 binden, soll dagegen deutlich ausgeweitet werden. Hintergrund ist, dass entwässerte Moore einen kräftigen Teil zu den bayerischen CO2-Emissionen beitragen. Dieser Effekt solle durch den neuen „Masterplan Moore“ deutlich reduziert werden, hieß es. Unter dem Strich bleibt es aber bei dem nun schon länger verkündeten Ziel, die energiebedingten Treibhausgasemissionen im Freistaat bis zum Jahr 2050 auf weniger als zwei Tonnen pro Einwohner und Jahr senken. Es helfe nicht, zu viel verlangen und zu schnell sein zu wollen, sagte Umweltminister Marcel Huber (CSU) dazu. Söder zeigte sich gleichwohl offen für die Aufnahme des Klimaschutzes in die bayerische Verfassung - und das nur einen Tag, nachdem Umwelt- und Klimaschützer ein Volksbegehren genau dazu angekündigt hatten. Einen Zeitplan dafür nannte Söder allerdings nicht. Er sagte lediglich, dies könne ein mögliches Thema für eine Verfassungsänderung sein. Entscheidend sei aber, was man tatsächlich für den Klimaschutz tue, betonte er.

Doch genau das ist den Grünen viel zu wenig: Landtagsfraktionschef Ludwig Hartmann warf Söders Regierung schlichtweg Versagen bei der „Mega-Aufgabe“ vor, den Klimaschutz voranzubringen. Dringend nötig seien ein „Klimaschutz-Masterplan“ und ein Klimaschutzgesetz mit konkreten und ambitionierten Zielvorgaben zur CO2-Reduktion - Hartmann forderte eine Senkung des Ausstoßes auf weniger als 3,5 Tonnen pro Kopf und Jahr bis 2030. Dafür brauche es aber eine umfassende Energie- und Verkehrswende, die bisherigen Maßnahmen reichten nicht aus.

