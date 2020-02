Interview Söder will ein Land des Lächelns Bayerns Ministerpräsident ruft im Regensburger Presseclub zu mehr Optimismus auf. Und er verteilt unerwartetes Lob.

Von Wolfgang Ziegler

Merken

Mail an die Redaktion Söders Credo: Mit guten Ideen und Schaffenskraft in die Zukunft Foto: Lex

Regensburg.Bei Anne Will und Sandra Maischberger ist er in diesen Tagen Stammgast. Am Donnerstagabend war er zu einer etwas anderen Talkshow eingeladen. Im Regensburger Presseclub stand Bayerns Ministerpräsident Markus Söder MZ-Chefredakteur Manfred Sauerer und der Oberpfälzer Journaille Rede und Antwort und sagte – auch vor dem Hintergrund des Attentats von Hanau – dem Rassismus und Rechtsradikalismus den Kampf an. „Wir müssen dem entschlossen entgegentreten und auch die geistige Auseinandersetzung härter führen“, sagte er.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

#### ##### #### #######

####### #### ##### #### ### ###### ####### ####### – ### ######## ### ############### ########### ### #########. ## ####### #### #### ##########. „### #### ## ####### ####### ### ####, ### ##### ### ######## #### #### #####“, ## ### #################. ## ############ #### #### #########, ### ##### ### ########### ######## ######. „### #### ### ##### ####, ### ###### ### ######### #####. ### ##### ### ###### ## ########## ######### ##### ### ######### ######. ####### ##### ##, ### ################# ### ####### ############ #########. „### ##### ####### ### ##########, #### ##### ### ############## – ### #### ### ### ##### #### ### ##### ####### #######, ###### ### ###### ######## #### ##### ##########, #### ## ###### ### ######## ##### ### ### ####### ###.“

#### ###### ####### ##### ##### ######### #### ### ##### ######. ## ##### #### ##### ##########, #### ### ### ### ### ## ### ################### ##### – ### ## ##### ########## #### ### ### ### #### #### ##### ## ###### ####. ## #### ### ##########, #### ### ################ ### #### ####### ##### ##### #####. ### ### #### ### ###### #### #### ######## ### ######## – ### ######### ### ####### #### ### ## ##### #### #### #### ### ### ######## ### ####### ######## ## ###. ## ########### ### ############ ### ### ###### #### #### ####### ###, ### ### ### ##### #### ####. ### ### ### ##### ### ### ########, #### ### ###, ### ### ##### ### #### ####, #### ###### #########.

### ### ##### ### ### #### ##### ###### – ### ### ######## ##### ####. ### ##### ##### ############### ###### ###### ##### ###### ###### ####, #### #### ##### ### ########### #######. ##### ### ### ###############, ## ## ########, ######## ##### ## ###### – #### #######, #### ####### ### ### ####### ######### ## ##########. ### ### ######## ###### ##### ### ##### ### ##########, ## ### ########### ### ######## ## ######### #####.

########## ### #########

##### #### ## ### ### ### #### ######## #####, ### ############## ######## ### ############### ## ###########. „#### ###### ### ########## #### ###########, ### ###### ############ ########, ### ########## ### ########### ### ########## – ### #### ### ## ### ######## ####### ########.“

###### ##### ### ### ####### ########### ######, ### ################## ##### – „## ##### ### #### ###### ####“. ### #### #### ##### ######## ###### ### ###### ###### ############## – ##### ### ######## #####-########### ######## ### ### ### „########### ############### ######“ ######## ### ### ### ####### ####. ##### ##### ## ###### ##, ### ############# ######## ### ### ####, ### ######### ###### ### ### ############ ## ### ######## ####### ### ######### ## #######.

„### #### #### ### #########, ### ### ######## ############### ###.“ ### #####, ### ## ######## ###, ####### #### ##### #####. „### ###### ### ##### ######, ##### #######. ### ###, ### ### ### #####, #### #### ###### ##### ##### ############ ## ######, ##### ### ##### #####. ##### ### ### ############# ##### ###### ### ######### ### ### #################### ##### #########, „### ### ########### ##### ########“.