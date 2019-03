CSU-Parteitag Söder will Kompromiss für Artenschutz Der bayerische Ministerpräsident verspricht, Ökologie und Landwirtschaft zusammenzubringen. Fachgruppen arbeiten an Lösung.

Merken

Mail an die Redaktion Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sprach beim Europa-Parteitag der CSU auch über Artenschutz. Foto: Nicolas Armer/dpa

Nürnberg.Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will im Streit um den bayerischen Artenschutz einen umfassenden Kompromiss erreichen. „Das wird eine Pionierleistung für den Artenschutz, aber auch eine Pionierleistung in der Versöhnung“, kündigte Söder am Samstag auf einem kleinen CSU-Parteitag in Nürnberg an. Er wolle für den Artenschutz mehr erreichen als das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ in Aussicht gestellt habe. „Kernziel muss es sein, aus einem kleinen Passbild des Artenschutzes ein großes Gemälde zu machen.“

Söder warnte aber, Artenschutz dürfe nicht auf Kosten einer kleinen Gruppe gehen: „Die Landwirte haben mehr Respekt und Unterstützung verdient.“ Man müsse Ökologie und Landwirtschaft zusammenbringen. „Wir wollen die Bauern und die Bienen retten, denn beide gehören zu unserem Land“, sagte er.

Nach dem erfolgreichen Volksbegehren, an dem sich nach dem offiziellen Endergebnis 18,3 Prozent der Stimmberechtigten beteiligten, ringen Befürworter und Gegner des Gesetzentwurfs um einen Kompromiss. Nach zwei Treffen am Runden Tisch gab es bisher allerdings noch keine inhaltliche Lösung. Nun sollen in vier Fachgruppen mögliche Kompromisslinien ausgelotet werden.

Weitere Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.