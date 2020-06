Anzeige

Corona-Krise Söder will Nachschlag für Autobranche CSU-Chef sorgt sich um exportabhängige Betriebe wie die Autobauer. Er denkt auch an Verlängerung der Kurzarbeit-Option.

Von Christine Schröpf

Merken

Mail an die Redaktion Ministerpräsident Markus Söder sorgt sich um die bayerische Automobilbranche. Foto: Peter Kneffel/dpa Foto: Peter Kneffel/picture alliance/dpa

München.Das milliardenschwere Anti-Corona-Konjunkturpaket des Bundes kann nach Einschätzung des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder die Binnennachfrage stimulieren, nicht aber die Exportverluste wettmachen: Der CSU-Chef drängt deshalb auf weitere Hilfen für die Automobilbranche, fühlt sich dabei durch Vorschläge der IG Metall inspiriert, die die Förderung von C02-armen Verbrennern einschließt. „Es muss im Herbst eine Wiedervorlage zum Thema Auto geben“, sagte er am Donnerstag bei einem Pressegespräch in München. „Ich glaube, wir brauchen noch eine spezielle Unterstützung, um sowohl den Transformationsprozess in der Automobilität voranzubringen, als auch die Arbeitsplätze zu erhalten.“ Flankierend denkt er an eine Verlängerung der Kurzarbeitoption, „weil wir - das glaube ich jedenfalls - bis Ende des Jahres noch nicht so über den Berg sind, wie wir uns das vorstellen können“.

Konkrete Fördermaßnahmen für die Automobilindustrie sollen spätestens nach der Sommerpause vorgelegt werden. Söder setzt dabei auf den Ratschlag der IG Metall, plant dazu eine Einladung an die Gewerkschaftsvertreter. Eine Spitze gegen die SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, die sich bei den Verhandlungen zum Konjunkturpaket gegen Prämien beim Kauf von Benzin- oder Dieselautos gestemmt hatten.

Der CSU-Chef zeigte sich offen für diverse Unterstützungsvarianten der Autoindustrie, ist dabei nach eigenen Worten nicht auf eine Kaufprämie fixiert. Stark profitieren würden die bayerischen Automobilbauer BMW und Audi - aber nicht nur. Mitstreiter findet Söder in Baden-Württemberg und Niedersachsen, wo die Automobilindustrie gleichfalls zentraler Wirtschaftsfaktor ist. Schon in der Vergangenheit war die gemeinsame Schnittmenge mit den Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) und Stephan Weil (SPD) mehrfach zu Tage getreten.

Umfrage Kanzlerkandidatur: Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wäre für eine Mehrheit der bayerischen Bevölkerung der beste Kanzlerkandidat der Union. Im „Wählercheck“ des Senders Sat.1 Bayern hielten ihn 57 Prozent für geeignet. Damit liegt er klar vor Friedrich Merz (37 Prozent), NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (33 Prozent) und Norbert Röttgen (13 Prozent). Söder selbst hat allerdings immer wieder ausgeschlossen, als Kanzlerkandidat der Union anzutreten.

Bayernwerte: 88 Prozent der Bayern halten Söder der Umfrage zufolge für einen guten Ministerpräsidenten, 78 Prozent sind mit der Arbeit der bayerischen Staatsregierung zufrieden. Außerdem wächst die Zustimmung der bayerischen Bevölkerung zum Umgang mit der Corona-Krise. 44 Prozent sind laut Studie mit den Lockerungen zufrieden. Im Mai waren es nur 25 Prozent.

CSU-Hoch: Die CSU kratzt außerdem nach wie vor an der absoluten Mehrheit und kommt in der Sonntagsfrage auf 48 Prozent der Stimmen, gefolgt von den Grünen mit 16 Prozent, der SPD mit 9 Prozent und den Freien Wählern mit 8 Prozent. Die AfD, die zu Beginn des Jahres noch 10 Prozent erreichte, kommt jetzt nur noch auf 6 Prozent, die FDP würde den Einzug in den Landtag mit 4 Prozent knapp verpassen, die Linke mit 3 Prozent etwas deutlicher.

Die Sorge Söders wird durch die schweren Corona-Krisen in wichtigen Absatzmärkten genährt. Solange es in den USA keine fundamentale Verbesserung gebe, große Märkte wie Lateinamerika stark betroffen sind, es auch in Ländern wie China immer wieder Rückfälle gebe, „wird es nicht so leicht sein, auch für ein Land wie Deutschland, einfach wieder anzuspringen“, sagte er.

Die bayerische Wirtschaft will Söder vor allem durch eine Beschleunigung bestehender Maßnahmen stützen. Hilfs- und Förder-Gelder sollen rascher ausgezahlt werden. Auch Teile der High-Tech-Agenda würden vorgezogen,mit den Schwerpunkten Künstliche Intelligenz, Umwelttechnologien und Luft- und Raumfahrt. Er verspricht sich davon deutliche Effekte in der Corona-Flaute. „Ich will nicht nur überbrücken, ich will einen Sprung“, sagte er.

An neue Hilfspakete ist zunächst nicht gedacht, auch mit Blick auf die starken Folgen für den Haushalt. Der Landtag hat in der Corona-Krise bereits 20 Milliarden Euro zusätzliche Ausgaben genehmigt, die über Kredite besorgt werden dürfen. Über einen neuen Bayernfonds, der allerdings noch nicht von der EU genehmigt ist, werden vom Freistaat weitere Milliarden in der Reserve gehalten - für Kreditbürgschaften oder temporäre Staatsbeteiligungen an Unternehmen, die von ausländischen Übernahmen bedroht sind,. Söder stellte aber klar, dass selbst die 20 Milliarden Euro nur dann ausgegeben werden, wenn sie wirklich benötigt werden. Finanzminister Albert Füracker habe den Kreditrahmen derzeit bei weitem nicht ausgeschöpft.

Weitere