Söder will nicht Bundeskanzler werden CSU-Chef Markus Söder strebt keine Kanzlerkandidatur an.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder.

Berlin.„Ich habe meine Aufgabe in Bayern“, sagte der bayerische Ministerpräsident am Sonntag im ARD-Sommerinterview in Berlin. Er betonte, dass er sich wie die Mehrheit der Menschen in Deutschland einen Kanzler Söder nicht vorstellen könne. „Ich will als CSU-Vorsitzender auch national helfen, (...), wir wollen einen Beitrag bringen, dass dieses großartige Land großartig bleibt.“ Auf Nachfrage schloss Söder auch für die Zukunft Ambitionen auf den Kanzlerposten aus. Ihm sei klar, dass seine Aufgabe in Bayern bleibe.