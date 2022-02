Anzeige

Gesundheit Söder will Rückkehr zu 3G bei Friseuren und Fußpflege Körpernahe Dienstleistungen wie Friseure oder Nagelstudios sollen in Bayern künftig auch wieder für Besucher mit einem negativen Corona-Test möglich sein.

Mail an die Redaktion Markus Söder (CSU) bei einer Pressekonferenz. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivbild

München.Es soll hier wieder die 3G-Regel gelten, kündigte CSU-Chef Markus Söder am Montag in einer Videoschalte des CSU-Vorstands an, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Damit dürften auch Ungeimpfte oder Personen, die keinen Genesenen-Nachweis haben, wieder die Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Aktuell gilt hier noch die 2G-Regel.

