Bundesländer Söder wirft Scholz bei Migration zu langes Nichtstun vor

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat Kanzler Olaf Scholz (SPD) angesichts der Rufe der Länder und Kommunen nach mehr Hilfe bei der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen monatelanges Nichtstun vorgehalten. „Ist das das Deutschlandtempo des Kanzlers? Seit Monaten bitten wir um Unterstützung, seit Monaten ist nichts passiert“, kritisierte der CSU-Vorsitzende am Donnerstag vor einem Treffen der Regierungschefs und -chefinnen der Bundesländer in Berlin. Man habe sich in Berlin zu lange vor dem Thema gedrückt. „Die Länder, auch Bayern, sagen Ja zur Hilfe, aber Nein zur Überforderung der Kommunen.“

dpa