Bundesregierung Söder: Wirtschaft und Technologie haben politische Priorität Im Gegensatz zur neuen SPD-Spitze sieht CSU-Chef Markus Söder nicht soziale Themen wie einen höheren Mindestlohn auf der Prioritätenliste der großen Koalition.

Mail an die Redaktion Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern. Foto: Jörg Carstensen/dpa/Archivbild

München.„Wir haben keinen Nachholbedarf an konsumptiven Ausgaben. Wir müssen aber aufpassen, dass wir wirtschaftlich und technologisch in der Champions League bleiben“, sagte der bayerische Ministerpräsident der Deutschen Presse-Agentur in München zu den wichtigsten politschen Themen für das kommende Jahr. Nicht nur technologisch sei die deutsche Wettbewerbsfähigkeit herausgefordert - sondern auch was Infrastruktur und Geschwindigkeit betreffe.