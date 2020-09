Anzeige

Parteien Söder wünscht sich weitere Ministerpräsidentenkonferenz Wegen der aktuellen Corona-Infektionslage im bevorstehenden Herbst will Bayerns Ministerpräsident Markus Söder erneut die Ministerpräsidentenkonferenz zusammenrufen.

Merken

Mail an die Redaktion Markus Söder (CSU) gibt ein Pressestatement. Foto: Sven Hoppe/dpa

München.Er wolle dazu in dieser Woche mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sprechen, sagte der CSU-Chef nach Angaben von Teilnehmern am Montag in einer Sitzung des CSU-Vorstands in München. Die Konferenz der Länderchefs könnte dann in der kommenden oder in der übernächsten Woche stattfinden.

Hintergrund für Söders Gesprächsbedarf sind die jüngst in Bayern aber auch in anderen Bundesländern sowie in vielen Nachbarstaaten ansteigenden Infektionszahlen. Insbesondere in München ist die Infektionslage derzeit sehr kritisch. Söder hatte mit Blick auf den anstehenden Herbst und Winter bereits in den vergangenen Tagen wiederholt betont, dass die aktuellen Infektionszahlen auch in Deutschland zu hoch seien.