Kommunen Söder zieht CSU-Kommunalwahl-Fazit: „Besser als gedacht“ CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder hat das Ergebnis seiner Partei bei den Kommunalwahlen in Bayern gelobt.

Mail an die Redaktion Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern. Foto: Sven Hoppe/dpa

München.„Besser als gedacht“, laute sein bisheriges Fazit, sagte Söder am Montag. „Wir sind eine Partei, die die Nummer eins ist im ländlichen Raum und zwar eindeutig“, sagte der Regierungschef. Auch in den größeren Städten sei es für die CSU besser als prognostiziert gelaufen. Er nannte die Städte München und Nürnberg als Beispiele, wo die Bewerber und Bewerberinnen der CSU in die Stichwahlen gekommen sind.

„Nahezu alle Amtsinhaber haben sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt, zum Teil überragende Ergebnisse, in den verschiedenen Städten oder auch in den Landkreisen“, sagte Söder. Vor einigen Wochen sei der CSU ein deutlich schlechteres Ergebnis prognostiziert worden. Der Siegeszug der Grünen sei ausgeblieben. „Es ist schon positiv, dass beispielsweise die Grünen in keiner Großstadt in einer Stichwahl sind“, sagte Söder. Auch die klare Linie gegen die rechtspopulistische AfD habe sich ausgezahlt.

Der Ministerpräsident dankte den Kandidaten und Kandidatinnen aller Parteien, „vor allem des demokratischen Spektrums“ sowie den Wahlhelferinnen und Wahlhelfern für ihre Arbeit. Der Staat habe in der Corona-Krise mit der Kommunalwahl auch Handlungsfähigkeit bewiesen. Die Stichwahl in knapp zwei Wochen werde als reine Briefwahl stattfinden.