International Söder zu Gesprächen mit Kurz in Wien Der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Markus Söder will sich heute in Wien mit Kanzler Sebastian Kurz treffen.

Mail an die Redaktion Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, reist nach Österreich. Foto: Sven Hoppe

Wien.Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder trifft heute in Wien Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz. Ziel des Treffens ist unter anderem, die Zusammenarbeit der beiden Länder und von CSU und ÖVP innerhalb der Europäischen Volkspartei weiter zu intensivieren. Mit dem Besuch in Österreich beendet Söder eine kurze Südosteuropa-Reise, die ihn am Donnerstag nach Bulgarien und Kroatien geführt hatte. Ein Ziel war unter anderem, für seinen Parteifreund Manfred Weber zu werben, der als EVP-Spitzenkandidat das Amt des EU-Kommissionspräsidenten anstrebt. Kurz haben Söder und Weber aber ohnehin auf ihrer Seite.