Parteien Söder zu Klimabonus-Idee: Klimaschutz als Mitmachprojekt Der CSU-Vorsitzende Markus Söder sieht in der CSU-Idee steuerlicher Anreize für den Kauf energieeffizienter Haushaltsgeräte ein großes Potenzial für effektiven Klimaschutz.

Weßling.Man wolle jeden Einzelnen ermuntern, seinen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten – und biete dafür mit dem Klimabonus eine steuerliche Ermäßigung an, sagte Söder am Freitag vor einer CSU-Vorstandsklausur in Weßling bei München. Jeder könne also einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Und das sei das Ziel: Klimaschutz solle ein „Mitmachprojekt“ sein und kein „Spaltungsprojekt“, betonte Söder.

Der „Klimabonus“ soll nach dem Willen der CSU bis zu einer Höhe von maximal 10 000 Euro jährlich gewährt werden. Gefördert werden sollen neben dem Kauf energieeffizienter Haushaltsgeräte auch energetische Gebäudesanierungen an selbst genutztem Wohneigentum und der Austausch alter Heizungsanlagen bis 2030. Das geht aus der „Klimastrategie“ der CSU hervor, die auf der zweitägigen Klausur beschlossen werden soll. Konkret: Wer sich höchst energieeffiziente Waschmaschinen, Trockner, Kühlschränke oder ähnliche Geräte zulegt, soll nach Vorstellung der CSU künftig 20 Prozent der Kosten bei der Steuer erstattet bekommen.

Mit ihrem Konzept geht die CSU in die entscheidende Phase der Berliner Koalitionsberatungen über ein großes Klimaschutz-Paket. Söder sagte dazu, die CSU lege als erste Partei ein umfassendes Konzept vor, das in der Lage sei, zu versöhnen und nicht zu spalten. „Für uns ganz entscheidend, dass wir Konjunktur und Klima zusammenbringen“, sagte Söder und warnte, Steuererhöhungen wären in der derzeitigen Lage „ein international verheerendes Signal“.