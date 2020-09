Anzeige

Parteitag Söders Antworten an Corona-Skeptiker CSU-Chef greift Kritikpunkte auf. Er liest aus Drohbriefen vor, die in seiner Post landeten. Es bleibt noch Zeit für K-Frage.

Von Christine Schröpf

Merken

Mail an die Redaktion CSU-Chef Markus Söder hatte wegen der Corona-Pandemie auf einen Präsenzparteitag verzichtet. An Corona-Skeptiker richtete er Botschaften. Foto: Sven Hoppe/picture alliance/dpa

München.Markus Söder via Facebook. Markus Söder via CSU-Website. Markus Söder live auf dem Nachrichtensender Phönix: Der CSU-Parteitag vollzieht sich am Samstag wegen der Corona-Gefahren zwar nur digital, aber der Parteichef und bayerische Ministerpräsident ist trotzdem omnipräsent. Söder, der in Pandemiezeiten mit seinem strikten Kurs der Vorsicht zuletzt auch zu einer Reizfigur für Corona-Skeptiker geworden, nutzt die Öffentlichkeit, um seine Corona-Politik im Detail zu erklären.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Sie haben schon ein Print- oder ePaper-Abo? oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

### ###### ##### ##### #### ##### ### ##### ######## ### ### ######### #### ## #######: „###### ## ######“ ############ ####, #### ##### ###### ###########. ##### ########## ## ###### ##: „###### ### ##. ###### ### ##########. ###### ###### ##########.“ ### ###-#### ###### ## ####### ########### ## ########### ## ###### ######-######### ### − ####, ##### ######## ##### ### ##### #### ### ## ############## ### ### ### ########## ###### ###### ##### ### ########## ## ######## ########## ######### ####### ###### ### ##### ### ## #### ##. ### #### ######## ##### „########“, ## ### ## #### ############ ### ######## #### ###### #####, ################ ############### ### ## ############.

###############? ###########

##### ######### ######, ##### ### ######### ###### ##### ###### #### #####, ##### #### ### ########## ############### #########. #####, #### #####, ##### ## ########### #### ### #### #### ### ### ### ## ## ### ################ ##### – ### ### ###### ### ##### ### ################## ###################. „### #### ### ###### ####### ##### ##########.“ ## ####### #### ########, ##### ######-############### ##### #### #### ###### ######## ######, #### ### #### ### ######-######### ### ### ################# ### ############# #### ###. „#### ### ############# #### ####, ### ## ########## ##### ## ####“, #### ## ### ####### ######, #### #### ### ############ ####### ### ### ################# #### ##### ### ############### #### ### ########### #####. ## ####### ##### ### ######### ############ ######-######### ########, ### ### ##### ######-######### ######. ## ########, ###### ##, #### ## ## ######### ######## #### ######-####.

#### ### ########### ######-####### ### #### ###### ###### ##### ####### ######## ######### ## ######### ### ## ### ######## ########## ######### ## ########. ###-######### #### ### ###### ### ############## ### ### ############ ## ####### ### ## #####. ### ################ ###### ### ######## ###### ### ######### #### #### ############### ###### ####. „##### ###### ###, ### ## ########, #### ######## #########.“ ## #### ####### ########## ## ###### ####, ##### ######## ##### ## ###########, ######### ### ### #################### ###### ####### ##########. ##### ########## ## ###### ############ ####### ##### - ##### ##### ##### ## ###### ### ### #############, ### ##### ###### ############ ###.

### ####### ######-#### ### ##### ### ########### ######## ###### #######. #### ######### ####### ## ### ###############, ### ## ######## ###. „### ###### ### ######## ### ##### #### #######. ### ##### ### ##########, ## ########## ######### ### ###### ### #### #########“, ##### ## ###. ### ####### ###### ### „## ######## #### #########“, #### ### „########### ### ##############“ ##### ## #########. „##### ###### ############ ###### ### #####“, #### #####.

#### ### ###-########### ##### #### #### ########## ######### ###########. ##### ### #### ## ####### ##### ### #### ### ###### ####### ########### ######, ##### ### ### ##### ################ ##### ### ############## ##############.

####### ### ########### #### ##### ### ############### ### #####. ##### ##### ## ######## #### ### ### ###-########## ######### ####, ##### ####### ### ####### #######. ### ############### ### ########## ### ####### ###. „### ##### ##### ## ##############, ### #### ### ### ### ######## ######“, ####### ##### ### ######### ## ### ###############. „###### #### ## ########### ########, #### ### ####### ### ###### ### #### ############# ### ###.“

##### #### ## ####### #############. ### ######, ### ############## #### ##### ### ### ##### ### ###########, „#### ###########“. ### ######## ### ######### ###### ###### ##### ##### ####### ### ### ######## ################ ##########. ##### ###### ## ### ################### ### ##### #####, #### ## #### ####-###-### ### #### ######### ######.

#####, ### ### ### ########## ### #### ###### ########## ##############, ##### ## ##### − ### ##### ##### ######## ###### ##############: „#### #####, ### ### ####, ### ### ##### ### ####, #### ## ###### #########.“