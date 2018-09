Landtag Söders Schlussappell – und harte Konter In der letzten Plenarsitzung warnt der Ministerpräsident vor Berliner Verhältnissen. Die SPD diagnostiziert schwere Arroganz.

Von Christine Schröpf

Merken

Mail an die Redaktion Beifall auf der Regierungsbank, scharfe Kritik aus den Reihen der Opposition: Die Regierungserklärung von Ministerpräsident Markus Söder spaltete das Parlament. Foto: Peter Kneffel/dpa

München.Schlussakt im Landtag. Ministerpräsident Markus Söder, seit gut sechs Monaten im Amt, nutzt die letzte Plenarsitzung vor der Landtagswahl am 14. Oktober für eine Erfolgsbilanz. Im April hatte er ein 100-Punkte-Programm vorgelegt. Nun meldet er Vollzug. Alle Maßnahmen sind nach seinen Worten entweder bereits umgesetzt oder auf den Weg gebracht – von der Pflegeplatzgarantie bis zum neuen bayerischen Familiengeld, von einer Milliardenspritze für den Wohnungsbau bis zum bayerischen Baukindergeld. Söder nennt auch das von der Opposition bespöttelte bayerische Raumfahrtprogramm, das die technische Forschung antreiben soll. Bayern setze Trends, die erst belächelt und dann kopiert würden, antwortet er spitz. Man müsse nicht jede Maßnahme bejubeln. „Aber keiner kann bestreiten, dass wir in sechs Monaten mehr vorangebracht haben, als Regierungen in anderen Ländern in einem Jahrzehnt.“

„Ist das Zufall?“ fragt Söder

Söder skizziert den Freistaat als „Blaupause für Andere“. Es purzeln Superlative: Rekordhalter, Tabellenspitze, Zukunftsland. In den vergangenen zehn Jahren seien über eine Million neuer Arbeitsplätze entstanden, die Jugendarbeitslosigkeit sei im Europavergleich am niedrigsten. Bayern sei auch das „Land der Sicherheit“ mit den wenigsten Straftaten und der höchsten Aufklärungsquote. „Ist das Zufall?“ fragt Söder – und schiebt die Antwort gleich selbst hinterher. Nein, es sei das Ergebnis einer langfristigen und stabilen CSU-Politik. Eine scharfe Grenze zieht Söder zur Bundespolitik. „Wenn sich, wie in Berlin, Regierungen nur noch mit sich selbst beschäftigen, schafft dies wenig Vertrauen.“ Der Name von CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer fällt dabei nicht – auch wenn viele in der CSU-Landtagsfraktion Seehofer für die ungeliebten Berliner Verhältnisse wenigstens mitverantwortlich machen.

„Wenn sich, wie in Berlin Regierungen, nur noch mit sich selbst beschäftigen, schafft dies wenig Vertrauen.“ Ministerpräsident Markus Söder



23 Seiten umfasst die Regierungserklärung Söders. Mit jeder Seite, mit jeder neuen Beschreibung des „Märchenlands“ Bayern, staut sich auf den Oppositionsbänken am Donnerstag größerer Ärger auf. Speziell weil Söder gleichzeitig die Situation in denjenigen Bundesländern in dunklen Farben malt, in denen Grüne oder SPD mit am Ruder sind. Baden-Württemberg ist für in ein Musterländle dafür, was eine Koalitionen der Konservativen mit den Grünen anrichtet. Dort liege man beim Wirtschaftswachstum in jüngsten Berichten hinter Berlin und Bremen, im Bildungsranking sei man von Platz 5 auf 13 abgesackt und nun nahe an den Abstiegsrängen.

„Sie sind der Märchenkönig“, bricht es aus dem Grünen-Landtagsabgeordnete Thomas Mütze. „Unglaublich“ tönt es aus einer anderen Ecke. Nur einmal in seiner gut 50 Minuten langen Rede erhält Söder Applaus von allen Seiten des Plenarsaals – in der Passage, in der er die AfD scharf attackiert, die nach aktuellen Umfragen im Herbst mit satter Fraktionsstärke ins Maximilianeum einziehen könnte. Er zielt auf die Demonstration in Chemnitz, bei der AfD-Rechtsaußen Björn Höcke mit einer weißen Rose ganz vorne mitmarschierte – einer Blume, die Symbol der gleichnamigen Münchner Widerstandsbewegung gegen die Nazis ist. „Wer die Weiße Rose missbraucht, der handelt schäbig und unanständig“, sagt Söder. Wer sich wie die AfD sogar selbst als „Strafe Gottes“ bezeichne, habe im bayerischen Parlament nichts verloren.

Es liegt eine besondere Stimmung über diesem letzten Plenartag der Legislatur. Der CSU mit aktuell 101 Abgeordneten droht bei der Landtagswahl der Verlust der absoluten Mehrheit, auch die SPD mit aktuell 42 Abgeordneten ist in Umfragen auf ein Rekordtief gerutscht. Landtagspräsidentin Barbara Stamm, die zu den beliebtesten bayerischen Politikern zählt, leitet an diesem Tag wohl ihre letzte Sitzung – sie kandidiert auf einem derzeit nahezu aussichtslosem Listenplatz. Bei CSU und SPD stehen eine Reihe von Mandaten auf dem Spiel, bei der CSU auch Ministerposten. Auf der Regierungsbank ist am Donnerstag die fast komplette Kabinettsriege versammelt. Am Ende von Söders Rede stehen alle Minister und CSU-Abgeordneten auf und spenden ihrem Frontmann minutenlangen Applaus.

Als der Beifall verklingt, holt die Opposition zum Gegenschlag aus. SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen bewertet die sechsmonatige „Probezeit“ Söders als Regierungschef und stellt seine „moralische Reife“ auf den Prüfstand. Ihr Urteil: Er stehe für eine Politik, die „großmäulig“ und „besserwisserisch“ ist. Söder sei vom Willen zum Machterhalt getrieben, nicht von eigenen Überzeugungen. Die Regierungspartei verkörpere ein „arrogantes, überhebliches Bayern, das allen auf die Nerven geht“.

In der Asylpolitik habe Söder monatelang Rechtspopulisten kopiert, Brücken abgerissen und das Land gespalten. Wenn Söder nun zu Seehofer auf Distanz gehe, sei das „politische Fahrerflucht“. Für wütende Zwischenrufe aus den Reihen der CSU sorgt sie mit der Behauptung, Söder habe „ertrinkende Menschen im Mittelmeer als Asyltouristen bezeichnet“ – tatsächlich nannte er so Migranten, die in einem EU-Land Asyl beantragt und danach in ein anderes EU-Land weitergefahren waren. Söder hatte nach heftiger öffentlicher Kritik versichert, bei der Wortwahl nun sorgsamer zu sein. Für Kohnen ist das ein unglaubwürdiges Wendemanöver. Es sei „nicht Einsicht, sondern schlichtweg Wahltaktik“ geschuldet. .

Schulze sieht Scheinlösungen

Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Schulze schätzt Söder ähnlich ein. Er schildere die CSU als Anker der Stabilität und Verlässlichkeit, dabei sabotiere Parteichef und Bundesinnenminister Seehofer fortlaufend die Bundesregierung. Dann zielt sie auf Söder selbst, attestiert ihm Regierungsversprechen aus Machtkalkül – das neue bayerische Pflegegeld von 1000 Euro pro Jahr für Angehörige nennt sie als Beispiel. Tatsächlich fehle es in Bayern aber an Kurzzeitpflegeplätzen und Altenpflegerinnen. „Die Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft liegen nicht in den Scheinlösungen, die sie uns hier in den letzten Monaten präsentiert haben.“

Schulze erinnert die CSU fröhlich daran, dass sie am 14. Oktober die absolute Mehrheit verlieren werde. Eine Koalitionsofferte der Grünen gibt es am Donnerstag nicht. Und auch bei der CSU ist keinerlei Liebeswerben zu spüren. Landtagsfraktionschef Thomas Kreuzer bescheinigt Kohnen „Selbstgefälligkeit in moralischen Fragen“. Wer „Asyltourismus“ mit Ertrinkenden im Mittelmeer in Verbindungen bringe, „täuscht die Bevölkerung wider besseren Wissens“. Auch Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger bekommt von ihm bei dieser Gelegenheit prophylaktisch eine Watschn verpasst. Dieser vertrete die These, Bayern sei nicht ganz so schlecht, wohl aber die CSU, trotzdem wolle man mit dieser Partei regieren. „Schlüssig und konsequent“, spottet Kreuzer.

„Am 14. Oktober werde ich das Telefon nicht als Erster in die Hand nehmen – um einer Geschichtsklitterung vorzubeugen.“ Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger



Aiwanger lässt das am Donnerstag nicht unerwidert. „Am 14. Oktober werde ich das Telefon nicht als Erster in die Hand nehmen – um einer Geschichtsklitterung vorzubeugen.“ Söder werde vor der Aufgabe stehen, sich Partner suchen zu müssen. „Wir Freie Wähler biedern uns nicht an“, sagt er – verhehlt aber nicht, dass es verlockend wäre, Freie-Wähler-Politik in Regierungsverantwortung umzusetzen. Der CSU reibt er unter die Nase, wo die Freien Wähler der Regierungspartei bereits aus der Oppositionsrolle heraus Dampf gemacht haben: Die Studiengebühren und die Straßenausbaubeiträge seien deswegen abgeschafft, das neunstufige Gymnasium wieder eingeführt. Er legt das nächste Projekt auf den Tisch: Für Kinder ab einem Jahr soll es täglich fünf Stunden kostenlose Kinderbetreuung geben.

Weitere Nachrichten zur Landtagswahl finden Sie hier! Sie können dort auch mit dem Wahl-O-Mat ihre politischen Präferenzen ausloten.

Aktuelles aus der Region und der Welt gibt es über WhatsApp direkt auf das Smartphone: www.mittelbayerische.de/whatsapp