Söders Überraschungs-Kabinett

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Der Oberpfälzer Albert Füracker (l.) wird neuer Finanz- und Heimatminister. Foto: Matthias Balk/dpa

München.Albert Füracker wird Finanz- und Heimatminister. Der Oberpfälzer CSU-Chef hat sich im Rennen um das einflussreiche Ressort gegen die bisherige Wirtschaftsministerin und Chefin der Oberbayern-CSU Ilse Aigner durchgesetzt, die selbst ein komplett neu geschaffenes Ministerium für Bau, Wohnen und Verkehr erhält - alles Aufgabenbereiche aus dem bisherigen Innenministerium. Neuer Wirtschaftsminister wird ihr bisheriger Staatssekretär Franz-Josef Pschierer – allerdings ohne Mediensektor. Flankiert wird das Kabinett durch eine Reihe von „Beauftragten“: Die Oberpfälzerin Sylvia Stierstorfer wird für „Vertriebene“ zuständig sein.

Spaenle und Scharf fliegen raus

Zu den Absteigern zählen der bisherige Kultusminister Ludwig Spaenle und die bisherige Umweltministerin Ulrike Scharf („Bayern-Ei-Affäre“), die beide nicht mehr berufen worden sind. An ihre Stelle rücken Bernd Sibler, zuletzt Kultusstaatssekretär, und der bisherige Staatskanzleichef Marcel Huber, der schon von 2011 bis 2013 Umweltminister war. Georg Eisenreich wird Minister in einem neuen Ressort für Digitales. Innenminister bleibt Joachim Herrmann, ergänzt durch die Zuständigkeit für Integration. Keine Veränderung gibt es auch im Gesundheitsministerium mit Melanie Huml an der Spitze und im Justizministerium, das weiterhin Winfried Bausback leitet.

Überraschend ist die Berufung einer Außenseiterin: Marion Kiechle, Professorin und Direktorin der Frauenklinik im Klinikum Rechts der Isar, wird Wissenschaftsministerin. Landwirtschaftsministerin wird die Landtagsabgeordnete Michaela Kaniber.

Söder hatte vorab angekündigt, dass sein Kabinett für Neuanfang und Aufbruch stehen soll. Dem trägt mit neuen Köpfen und dem Neuzuschnitt von Ressorts Rechnung. So beruft er auch den bayerischen JU-Chef Hans Reichhart als Finanzstaatssekretär. Hintergrund ist auch die Landtagswahl im September. Die CSU steht in aktuellen Umfragen nur bei 42 Prozent, ihr droht der Verlust der absoluten Mehrheit.

Die neuen Minister und Staatssekretäre wurden am heutigen Mittwoch bei einer Plenarsitzung vereidigt werden. Im Anschluss wird ihnen Ministerpräsident Markus Söder im Prinz-Carl-Palais die Ernennungsurkunden aushändigen. Das Palais ist das Repräsentationsgebäude der Staatsregierung, gleich neben der Staatskanzlei.

Füracker besetzt künftig ein Ressort, das zu den Schlüsselbereichen des Kabinetts zählt. Zuletzt war vor rund 45 Jahren ein Oberpfälzer Finanzminister: Otto Schedl, von 1970 bis 1972 Herr über die Geldtöpfe des Freisstaats – und von 1948 bis 1957 Landrat in Fürackers Heimatlandkreis Neumarkt. Füracker gehört dem Landtag seit 2008 an, hat seitdem eine Blitzkarriere hingelegt. Seit 2013 war er bereits Finanzstaatssekretär.

Emilia Müller nicht mehr berufen

Die bisherige Sozialministerin Emilia Müller ist im neuen Söder-Kabinett nicht mehr vertreten. Die Oberpfälzer CSU-Frau hatte kürzlich verkündet, dass sie im Herbst nicht mehr für den Landtag kandidiert. Damit hatte sich abgezeichnet, dass sie von Söder nicht mehr berufen wird. „Ich habe mich entschieden, nicht mehr anzutreten. Das ist jetzt die logische Schlussfolgerung“, sagte sie. Es erfülle sie mit Wehmut, nicht mehr dem Kabinett anzugehören. Doch es sei richtig gewesen, „jetzt den Platz für Jüngere freizumachen“. Ihre Nachfolgerin wird die bisherige Integrationsbeauftragte Kerstin Schreyer.

Müller hatte der Regierung seit 2003 ohne Unterbrechung angehört. Nicht mehr vertreten ist zudem der Niederbayer Helmut Brunner, seit 2008 Landwirtschaftsminister. Auch er hatte durch den Verzicht auf eine weitere Landtagskandidatur sein Ausscheiden besiegelt. Er ebnete damit den Weg für den Aufstieg Siblers.

Die Niederbayern stellen mit Josef Zellmeier, bisher CSU-Fraktionsvize im Landtag, zudem auch weiter einen Staatssekretär. Er ist in Aigners Ressort angesiedelt. Die Oberpfalz muss sich – jedenfalls vorerst – mit einem einzigen, aber einflussreichen Kabinettsposten begnügen. Denn Söders neues Regierungsteam hat eine kurze Halbwertszeit. Schon im Herbst, nach der Landtagswahl, muss er die Crew neu formieren – dann möglicherweise mit einem Koalitionspartner an seiner Seite, der eigene Ansprüche anmeldet.

