Regierung Söders Visite im Flüchtlingscamp In Äthiopien lernt der bayerische Regierungschef von Kindern mit Zukunftsnöten. Der AfD erteilt er eine Lektion.

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, besucht während seiner Dienstreise nach Äthiopien eine Schule für rund 5000 Kinder im Flüchtlingslagers „Nguenyyiel Refugee Camp“. Foto: Peter Kneffel/dpa

Gambela.Der Empfang für Markus Söder im Flüchtlingscamp nahe der südsudanesischen Grenze ist fröhlich – und ein bisschen ohrenbetäubend. Grüppchen von Kindern unterschiedlicher Altersklassen säumen in Nguenyyiel den Weg des bayerischen Ministerpräsidenten. Wo er sich nähert, werden aus voller Kehle Gesänge angestimmt oder wild getanzt. Das Lied, das die Kleinsten im sudanesischem Dialekt singen, wird für die mitgereisten Journalisten von einem Lehrer übersetzt: „Danke, dass Du da bist. Danke, dass Du uns hilfst.“ Auch im Schulhaus wird Söder wenig später lautstark empfangen. Der Flachbau ist mit Wellblech gedeckt. Im Klassenzimmer für die Erstklässler sitzen dicht gedrängt an die 100 Kinder, drei pro Schulbank, alles schmale Persönchen in abgetragener Kleidung. Es ist aber am Ende der 1,94-Meter-Mann Söder der zu den Kleinen aufschaut, wenigstens im übertragenen Sinn. „Wenn ich sehe, wie optimistisch die Kinder in schwierigsten Lebenssituationen sind, dann beeindruckt es mich. Umso mehr lohnt es, hier zu helfen.“

Der Freistaat investiert im größten äthiopischen Flüchtlingscamp in eine Schulbibliothek. Zudem werden 16 Schulklassen auch außerhalb des Lagers ausgestattet. Der einheimischen Bevölkerung geht es nämlich nicht viel besser. Das Brutto-National-Einkommen liegt in Äthiopien bei rund 800 Euro pro Kopf und Jahr. Sofern man Arbeit hat.

Insgesamt stellt Bayern in Gambela 100 000 Euro bereit. Söders Ziel: Ein Beitrag für mehr Bildung, der Zukunftsperspektiven schafft und damit auch die Demokratie im Land stärkt. In der „einen Welt“ ist das für Söder selbstverständlich auch Aufgabe des Freistaats.

Kürzlich habe ein AfD-Politiker gesagt: „Was interessiert mich Afrika?“ Genau das sei deren Haltung, kritisiert Söder. „Es muss uns interessieren, weil hier auch mitentschieden wird, wie sich die Zukunft Europas entwickelt.“

Unterwegs auf Lehmpisten

Söders Besuch im Camp dauert rund eineinhalb Stunden. Am frühen Morgen war er in der äthiopischen Hauptstadt Adis Abeba zum einstündigen Flug nach Gambela aufgebrochen. Vom kleinen Airport, auf dem die Startbahn gleichzeitig die Wendespur ist, ging es danach mit dem Geländewagen eineinhalb Stunden quer durch den Distrikt - teils auf Lehmpisten mit tiefen Schlaglöchern.

In Äthiopien leben insgesamt eine Million Geflüchtete – rund 426 000 davon im Gambela, das nur wenig mehr Einheimische zählt. Nguenyyiel ist mit rund 84 000 Menschen das größte Flüchtlingscamp. Es wird vom UNHCR betreut, dem Flüchtlingshochkommissariat der Vereinten Nationen. Das Lager ist auf mehrere Quadratkilometer verteilt und in Etappen gewachsen. Das lässt sich auch an der Qualität der Unterkünfte ablesen – es gibt Strohhütten, Wellblechhütten, einfache Bauten. Viele Geflüchtete leben schon lange hier würden aber gern in den Südsudan zurückkehren, sobald es die Lage dort erlaubt, sagt Kristine Hambrouck vom UNHCR.

Söder vermeidet zuspitzende Bemerkungen

Söder ist in Afrika mit ein wenig Ballast der Vergangenheit angereist. Vor nicht einmal einem Jahr, im Juli 2018, hatte er „Asyltourismus“ beklagt und heftige Proteste ausgelöst. Er zielte damit auf Flüchtende ab, die in der EU mehrere Mitgliedsstaaten durchqueren, um an ihr Wunschziel zu kommen. Für Kritiker klang das angesichts Ertrinkender im Mittelmeer zynisch. Söder entschuldigte sich rasch, er hat das Wort seitdem nicht mehr verwendet und Zuspitzungen in der Asylpolitik vermieden. In Äthiopien formuliert er, dass Entwicklungshilfe auch deshalb nötig ist, damit Menschen in ihrer Heimat bleiben „und sich nicht auf einen gefährlichen Weg machen, in andere Regionen, über das Mittelmeer vielleicht auch nach Europa“.

Der bayerische Ministerpräsident war am Sonntag in Äthiopien eingetroffen. Die Reise endet Mittwochnacht. Vorgesehen ist zum Abschluss ein Gespräch mit Staatspräsidentin Sahle-Work Zewde. Söder ist auch dabei, wenn der FC Bayern im Beisein von Giovane Elber und Vorstand Jörg Wacker in Adis Abeba eine neue Fußballschule eröffnet.

Äthiopien Das Land: Äthiopien hat rund 100 Millionen Einwohner. Das Durchschnittsalter: 16,8 Jahre. Im Vielvölkerstaat stellen die Oromos mit 34 Prozent die größte Gruppe, gefolgt von Amharas und Somaliern. Das Land ist arm, weist aber starkes Wachstum auf. Seit 2004 hat sich die Wirtschaftsleistung mehr als verdreifacht.

Krones: Das Spezialist für Getränkeabfüllungen aus Neutraubling (Lkr. Regensburg) ist seit 2013 auf dem äthiopischen Markt präsent und hat dort 30 Abfüllanlagen und drei komplette Brauereien aufgebaut.Vor gut einem Jahr gründete man in der Hauptstadt Adis Abeba eine eigene Niederlassung.

Schätze: Äthiopien ist Afrikas größter Kaffeeproduzent – 40 Prozent der Ernten stammen von hier. 2018 wurden insgesamt 423 000 Tonnen produziert. Vom Kaffee hängen 15 Millionen äthiopische Arbeitsplätze ab. Kaffee ist mit einem Anteil von 27 Prozent auch das wichtigste Exportgut des Landes.

Huber Technology: Der Anbieter von Geräten zur Trinkwasseraufbereitung und Abwasserentsorgung aus Berching (Lkr. Neumarkt) hat den äthiopischen Markt seit etwa fünf Jahren im Blick. Bisher hat man vor allem Anlagen für Trinkwasser im Land installiert.

