Fussball Sörensen vor Startelf-Comeback beim 1. FC Nürnberg Der 1.

Mail an die Redaktion Der Nürnberger Asger Sörensen spielt den Ball. Foto: Daniel Karmann/Archivbild

Nürnberg.FC Nürnberg setzt im Auswärtsspiel der 2. Fußball-Bundesliga am Montagabend bei Hannover 96 auf das Comeback von Innenverteidiger Asger Sörensen. Der Däne hatte zuletzt zwei Spiele wegen eines Muskelfaserrisses verpasst, ist aber wieder genesen und soll den Franken im Absteigerduell die zuletzt vermisste defensive Sicherheit zurückbringen. „Wenn er der Meinung ist, dass er uns über 90 Minuten helfen kann und fit genug ist, dann wird er in der Startelf stehen“, sagte Trainer Damir Canadi am Freitag.

Ebenfalls einen Muskelfaserriss hatte Flügelspieler Iuri Medeiros zuletzt zu beklagen - der Portugiese sei nach drei verpassten Spielen für die Offensive aber wieder eine Alternative, sagte Canadi.

Der Club will nach drei Unentschieden endlich wieder gewinnen, um den Anschluss an die Aufstiegszone nicht zu verlieren. „Wir fahren da hin, um drei Punkte mitzunehmen“, verkündete der Trainer.

Er will vor allem die zuletzt folgenschweren Fehler abstellen. „Fakt ist: Wir haben zehn Tore geschossen und 13 Tore bekommen, das ist zu viel.“ Der FCN hofft, anders als gegen tiefstehende Teams, gegen Hannover mehr Räume zum Angriff zu bekommen.