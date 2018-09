Basketball

Softwarekonzern SAP: Namenssponsor für neue Halle in München

Der Softwarekonzern SAP wird Namensgeber der neuen Sportarena in München. Das teilten der deutsche Basketball-Meister FC Bayern und der deutsche Eishockey-Meister Red Bull München am Dienstag mit. Die beiden Clubs sind die Hauptnutzer des Neubaus auf dem Olympiagelände in München.