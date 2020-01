Notfälle Sohn soll Eltern umgebracht haben Bei den drei Toten in Starnberg handelt es sich um ein Ehepaar und dessen Sohn. Die Polizei geht von einer Gewalttat aus.

Mail an die Redaktion Polizei-Absperrband ist vor einem Wohnhaus zu sehen. In der Nacht wurden drei tote Personen in dem Haus gefunden. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Starnberg.Nach dem Fund von drei Toten in einem Haus in Starnberg glauben die Ermittler, dass der Sohn der Familie für die Taten verantwortlich ist. Es sei davon auszugehen, dass der Mann seine Eltern umgebracht habe, sagt ein Polizeisprecher. Im Anschluss habe er sich nach ersten Erkenntnissen selbst getötet. Es gibt demnach keine Hinweise darauf, dass noch weitere Menschen an der Bluttat beteiligt waren.

Eine Polizeistreife hatte die drei Toten am Sonntag in dem Wohnhaus gefunden. Angehörige der Eheleute hatten die Beamten informiert, weil sie das Paar seit mehreren Tagen nicht erreichen konnten. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

