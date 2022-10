Landgericht Kempten Soldat muss sich wegen Vergewaltigung verantworten

Wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung einer Kollegin während des Auslandseinsatzes in Afghanistan muss sich von Dienstag (9.00 Uhr) an ein Bundeswehr-Soldat vor dem Landgericht in Kempten verantworten. Die Tat soll sich vor zwei Jahren im Feldlager Camp Marmal in Mazar-i-Sharif zugetragen haben. Die Kemptener Justiz ist in Deutschland zentral für solche Straftaten zuständig.

dpa