Tipps der Polizei Sommerferien in Bayern gehen zu Ende: So klappt der sichere Schulstart

Merken

Mail an die Redaktion Damit vor allem Erstklässler sicher in der Schule ankommen, hat die Polizei eine Reihe von Tipps veröffentlicht - für Schüler, Eltern und andere Verkehrsteilnehmer. Foto: PP Oberpfalz

So schnell kann’s gehen: Der Sommer ist fast vorbei und damit auch die großen Ferien in Bayern. Am Dienstag, 13. September, geht es für Bayerns Schüler wieder in den Unterricht. Im Fokus der Polizei stehen dabei die vielen Erstklässler.

Damit die Kleinsten sicher in ihre Schulzeit starten können, haben die Polizeipräsidien in der Oberpfalz und Unterfranken Tipps veröffentlicht, worauf Schüler und deren Eltern, aber auch Autofahrer auf dem Schulweg achten sollten. Hier ein Überblick.







„Sichtbarkeit ist das A und O“, lautet der erste Tipp. Gerade jetzt, wo die Tage herbstlicher werden, sei es wichtig, dass die Schulkinder helle und bunte Kleidung tragen - am besten mit reflektierenden Elementen. So werden die Kinder vor allem in der Früh auf dem Weg zum Unterricht besser von anderen Verkehrsteilnehmern gesehen. Ideal hierfür geeignet seien reflektierende Sicherheitsüberwürfe. Auch Schulranzen mit reflektierenden Details erhöhen die Sichtbarkeit.

Außerdem empfiehlt die Polizei den Eltern, mit ihren Sprösslingen schon vor Schulbeginn den Schulweg abzugehen. Das gebe insbesondere den Erstklässlern eine gewisse Sicherheit in der neuen, aufregenden Zeit. Wichtig dabei sei, dass es sich bei der gewählten Route auch um die Sicherste und nicht die Kürzeste handelt. Hierfür kann man sich beispielsweise bei der Gemeinde über Schulwegpläne mit den sichersten Fußgängerüberwegen informieren.

Was man immer beachten sollte, so ein weiterer Tipp, ist, dass man keine Hektik entstehen lässt. In den Morgenstunden ist nun plötzlich mehr zu tun als vorher, trotzdem solle man sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Gerade die ersten Tage ausreichend vorzubereiten könne dabei sehr entlastend sein. So sei es möglich zu verhindern, dass Zeitdruck entsteht und die Kinder können entspannter in ihren Schultag starten.

Kindersicherung im Auto: Ein großes Anliegen der Polizei ist es auch, dass die Schüler, die mit dem Auto zur Schule gefahren werden, immer ordentlich gesichert sind. Sie warnen davor, aus Bequemlichkeit oder um Zeit zu sparen, ein Risiko auf Kosten der Schulanfänger einzugehen.

Um mögliche Gefahren im Straßenverkehr rechtzeitig zu erkennen, sollen Eltern und Schüler sich nicht durch Smartphones oder Ähnliches ablenken lassen. Die volle Aufmerksamkeit sollte ganz auf den Straßenverkehr gelenkt sein.

Außerdem empfiehlt die Polizei, Schulanfänger sollten grundsätzlich nicht mit dem Fahrrad fahren, um in den Unterricht zu kommen. Für sie sei es besser, zu Fuß zu gehen - oder mit dem Bus zu fahren. Für letzteres gibt die Polizei spezielle Verhaltenstipps an Bushaltestellen:

Bushaltestellen sind keine Spielplätze

An den Haltestellen nicht drängeln und auf ausreichenden Abstand zum heranfahrenden Bus achten

Niemals vor oder hinter dem haltenden Bus über die Straße laufen, sondern warten, bis der Bus die Haltestelle verlassen hat

Beim Aussteigen auf herannahende Radfahrer und Fußgänger achten

Die Polizei appelliert auch an alle anderen Verkehrsteilnehmer, zu Schulbeginn besonders Rücksicht zu nehmen. In den ersten Wochen des Schulstarts legen etwa die Oberpfälzer Polizeidienststellen daher auch ein besonderes Augenmerk auf das Verkehrsgeschehen im Bereich von Schulen. Neben der Einhaltung der angepassten Geschwindigkeit in der Nähe von Schulen, steht auch die Überwachung der Gurtanlege- und der Kindersicherungspflicht im Fokus der Beamten. So soll gewährleistet werden, dass alle Schüler sicher zur Schule und wieder nach Hause kommen.

− jdo/cav