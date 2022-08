Reisen Sommerferien sorgen für Staus auf den Autobahnen

Mit Bayern und Baden-Württemberg sind nun die letzten beiden Bundesländer in die Sommerferien gestartet - und das macht sich auch auf den Straßen bemerkbar. Der ADAC meldete am Samstag Staus und stockenden Verkehr auf den Autobahnen in Deutschland und im angrenzenden Ausland. „Die angekündigte Stau-Situation hat sich eingestellt“, sagte ein Sprecher.

dpa