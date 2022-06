Anzeige

Wettervorhersage „Sommerliche Episode“: So wird das Wetter am Wochenende in der Region

von Karin Seibold

Merken

Mail an die Redaktion „Der Sonntag wird der Höhepunkt dieser sommerlichen Episode“, erklärt Meteorologe Smieskol vom DWD. −Symbolbild: dpa

„Hochdruckgeprägt“ und „recht freundlich“ - so beschreibt der Meteorologe Dominik Smieskol vom Deutschen Wetterdienst das Wetter in diesen Tagen. Doch wie wird das Wochenende in Niederbayern, Oberbayern und der Oberpfalz? Wir haben nachgefragt.

In den vergangenen Tagen war es in der Region sehr regnerisch und teils sogar stürmisch. Schwere Gewitter sind über Teile Niederbayerns gezogen. Das hat sich mittlerweile beruhigt.







Den Freitag beschreibt Smieskol als „sommerlichen Übergangstag mit kleinen Schönheitsfehlern“: Die Temperaturen steigen zwar schon an, tun sich aber noch schwer, über die 20-Grad-Marke zu kommen. Stärkere „Restbewölkung“ von den vergangenen Tagen schwebt noch über der Region. Einzelne Schauer sind möglich. Am Nachmittag werden vor allem im nördlichen Oberbayern und in der Oberpfalz längere Sonnenabschnitte denkbar sein, erklärt der Experte.

„Nur ein paar Quellwolken“

Am Samstag beginnt dann die „sommerliche Episode“ in voller Pracht: Überwiegend sonnig mit nur ein paar flachen Quellwolken soll es in Niederbayern, Oberbayern und der Oberpfalz werden. Die Temperaturen pendeln sich dann auf mindestens 23 Grad ein, an der Donau sind bis zu 27 Grad möglich. Dann ist Bikini-Wetter, die Freibäder und Badeseen freuen sich auf ihre Besucher.

„Sonntag wird der Höhepunkt“

„Der Sonntag wird dann der Höhepunkt dieser sommerlichen Episode“, erklärt Meteorologe Smieskol. 25 bis örtlich 30 Grad kann es warm werden, die Höchstwerte werden demnach wieder im Donau-Umfeld erwartet. Erst in der Nacht auf Montag kühlt es wieder ab.

Dann sind schauerartige Regenfälle möglich, verursacht durch eine „vorübergehende Strömung“, die von Westen herein zieht. Der Wochenstart wird dann, mit einigen Wolken, eher nass. Erst am Dienstag kehrt die Hochdruckphase zurück - die Temperaturen steigen wieder an, und der Sommer zeigt seine sonnige Seite.