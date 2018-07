Lebensmittel

Sommerwetter lässt Bayerns Brauer jubeln

Die bayerischen Brauer freuen sich über das Sommerwetter in Deutschland - der Durst auf Bier hat kräftig zugenommen, die Nachfrage nach alkoholfreiem Bier bricht Rekorde. Das erste Halbjahr sei das beste seit 25 Jahren gewesen, teilte der Bayerische Brauerbund am Montag in München mit. Die Brauereien hätten heuer schon 12,2 Millionen Hektoliter verkauft - 4,5 Prozent oder 53 Millionen Maß mehr als vor einem Jahr. Zum Vergleich: Im Bundesdurchschnitt lag das Plus nur bei 0,6 Prozent.