Energieversorgung Sonderregel erlaubt Nutzung stillgelegter Holzöfen

Aus Sorge vor einem Gasmangel dürfen in Bayern im Notfall bereits stillgelegte Holzöfen wieder zum Heizen genutzt werden. „In der aktuellen Gaskrise müssen wir uns vorbereiten und alle Möglichkeiten ausschöpfen, um regenerative heimische Brennstoffe zu nutzen. Dazu erlauben wir für den Notfall auch den befristeten Weiterbetrieb bereits stillgelegter Holzfeuerungen“, sagte Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) am Freitag in München.

dpa