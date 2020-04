Anzeige

Leute Song-Aufnahme: Herausforderung für „The Voice Kids“-Sieger Einen Song in der Corona-Krise produzieren? Für die „The Voice Kids“-Gewinnerinnen Mimi (16) und Josy (14) war das eine Herausforderung.

Mail an die Redaktion Die Schwestern Mimi (l) und Josefin („Josy“) beim Finale der Sat.1-Castingshow „The Voice Kids“. Foto: Gerald Matzka/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Augsburg.Statt mit Produzenten im Studio hätten sie bei sich zu Hause in Augsburg aufnehmen müssen, sagten die Schwestern der „Augsburger Allgemeinen“ (Freitag). Viele hin- und hergeschickte Aufnahmen später entstand ihre neue Single „What Are We Afraid Of“. Mit der Angst vor dem Coronavirus hat das Lied nicht direkt etwas zu tun. Laut Mimi ist er aber eine Botschaft an die Gesellschaft: „Was man alles schaffen kann, wenn man zusammenhält“.

Die Teenager gewannen den Sat.1-Gesangswettbewerb im Jahr 2019. Ein Album soll noch heuer erscheinen.