Wetter Sonne satt bei bis zu 25 Grad an Ostern Zu Ostern zeigt sich in Bayern der Frühling von seiner besten Seite: Bis zu 25 Grad und viel Sonne erwartet der Wetterdienst.

Krokusse blühen auf einer Bergwiese bei Ofterschwang vor dem Panorama der schneebedeckten Alpen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Archiv

München.Von Karfreitag bis Ostersonntag soll es durchgängig 25 Grad und viel Sonne geben. Das erwartet der Deutsche Wetterdienst mit Sitz in München. Wolken soll es demnach spätestens ab Samstag kaum geben, am wärmsten wird es wohl in den Gebieten am Untermain in Unterfranken und in der Oberpfalz rund um Regensburg.

Nördlich der Donau und im Alpenraum besteht bis Dienstag Waldbrandgefahr, wie der DWD mitteilte. Wer nachts unterwegs ist, für den lohnt sich noch der Griff zur Winterjacke: Dann werden die Temperaturen voraussichtlich auf bis zu null Grad sinken, in den Alpentälern und außerhalb von Städten könnte es Bodenfrost geben.