Wetter Sonne und hohe Temperaturen in Bayern Das Wetter im Freistaat wird am Mittwoch sonnig und meist trocken.

Mail an die Redaktion Ein Sportwagen fährt bei bestem Wetter an einem Weinberg entlang. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild

München.In den Morgenstunden kann es im Süden noch zu Regen und Gewittern kommen, teilte der Deutschte Wetterdienst (DWD) mit. Die Temperaturen steigen auf bis zu 27 Grad in Regensburg und 24 Grad in Hof. In der Nacht kühlt es auf 15 bis 11 Grad ab. Im Niederbayern kann es örtlich zu Nebel kommen.

Die Temperaturen steigen im Verlauf der Woche weiter. Am Donnerstag erwarten die Meteorologen des DWD sommerlich warmes Wetter bei bis zu 29 Grad in Augsburg und 31 Grad in Würzburg.