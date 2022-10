Am 25. Oktober Sonnenfinsternis 2022: Um diese Uhrzeit können Sie das Spektakel heute sehen von Daniela Laitinen

Nur ein kleiner Teil der Sonne wird bei einer partiellen Sonnenfinsternis vom Mond verdeckt. Foto: dpa

Am 25. Oktober 2022 erwartet uns ein Himmelsspektakel: In den Mittagsstunden wird sich der Mond teilweise vor die Sonne schieben und für eine sogenannte partielle Sonnenfinsternis sorgen.

Es wird aussehen, als würde jemand ein Stück von der Sonne abbeißnen. Tatsächlich aber schiebt sich am Dienstag, 25. Oktober, ab 11 Uhr vormittags der Mond mehr und mehr vor die Sonne. Bis er etwa 30 Prozent von ihr verdeckt. Das wird in Bayern gegen 12.15 Uhr der Fall sein, in Norddeutschland ein paar Minuten früher. Es entsteht eine partielle Sonnenfinsternis. Bei einer totalen Sonnenfinsternis würde er sich ganz davor schieben. Die letzte Partielle Sofi gab es in Zentraleuropa im Juni 2021. Davor gab es dieses Himmelsspektakel im März 2015, das nächste Mal wird es erst wieder Ende März 2025 zu sehen sein. Eine totale Sonnenfinsternis soll es in Mitteleuropa hingegen erst wieder am 12. August 2026 geben.







Es ist also ein durchaus seltenes Spektakel, das uns der Himmel am Dienstag präsentiert. Ob und wie wir es sehen können - das ist aktuell noch fraglich. Denn die Wettervorhersagen für nächste Woche sagen zwar milde Temperaturen um die 20 Grad vorher. Immer wieder jedoch sollen Wolken und Regenschauer durch das Land ziehen. Das könnte natürlich die Sicht auf die Partielle Sofi 2022 trüben.

Augen bei einer Sonnenfinsternis richtig schützen

Nichtsdestotrotz: Wer Zeit und Gelegenheit hat, sich die Sonnenfinsternis anzusehen, sollte dies in jedem Fall mit dem entsprechenden Augenschutz machen, warnt das Bundesamt für Strahlenschutz. Dafür gibt es die speziellen Sofibrillen, wobei man hierbei auf EU-Normen achten sollte; zudem dürfen diese keine Löcher oder Kratzer haben und sollen eng am Gesicht aufliegen. Ansonsten drohen massive Schädigungen der Netzhaut. Normale Sonnenbrillen reichen übrigens nicht nicht aus.







Eine Sonnenfinsternis gibt es weltweit maximal viermal im Jahr. Dafür müssen bestimmte Faktoren zusammenfallen: es muss Neumond sein und der Mond muss sich genau zwischen Erde und Sonne befinden. Durch seine Neigung seiner Bahn zieht er aber meistens ober- oder unterhalb an der Sonne vorbei. Am 25. Oktober ist das aber nicht so.