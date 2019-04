Wetter Sonniger Start in die Osterferien In Bayern haben die Osterferien begonnen. Der Deutsche Wetterdienst sagt milde Temperaturen voraus.

Merken

Mail an die Redaktion Die Sonne scheint auf die Blüten eines Magnolienbaums. Foto: Axel Heimken/Archivbild

München.Pünktlich zum Beginn der Osterferien kann sich Bayern über viel Sonnenschein freuen: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in München sagte am Montag milde Temperaturen zwischen 11 und 17 Grad voraus. Während in Franken und Niederbayern schon am Vormittag die Sonne scheint, bleibt es im Süden Bayerns zunächst stark bewölkt und windig. Die teils großen Wolkenfelder sollen sich jedoch bis zum Nachmittag auflösen.

Bis Gründonnerstag rechnen die Meteorologen weiterhin mit viel Sonne und frühlingshaften Temperaturen von bis zu 20 Grad. Den Angaben zufolge stehen damit auch die Chancen auf ein warmes und sonniges Osterfest gut.