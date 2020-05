Anzeige

Wetter Sonniger und warmer Dienstag in Bayern In Bayern wird es am Dienstag zunächst sonnig und warm.

Merken

Mail an die Redaktion Ein blühender Löwenzahn steht vor der strahlenden Sonne an einem Feldrand. Foto: Martin Gerten/dpa

München.Die Höchstwerte liegen bei 20 bis 27 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am wärmsten wird es dabei an der Donau und am Untermain. Im Laufe des Tages verbreiten sich vermehrt Wolken, es weht frischer Wind aus Nordwest. In der Nacht zum Mittwoch sind am östlichen Alpenrand vereinzelt Schauer möglich. Es kühlt ab auf 13 bis 7 Grad.