Wetter Sonntag startet sonnig und endet regnerisch Ein Mix aus Sonne, Wolken und Schauer erwartet die Menschen in Bayern am Sonntag.

Mail an die Redaktion Die Sonne scheint auf den fast Menschenleeren Marienplatz im Herzen der bayerischen Landeshauptstadt. Foto: Peter Kneffel/dpa

München.Der Sonntagmorgen startet zunächst trocken und vor allem im Südosten wird es sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Später ziehen dichte Wolken über den Freistaat und schon am Nachmittag kann es in Franken regnen. Dabei bleibt es angenehm frühlingshaft und die Temperaturen klettern auf 16 bis 21 Grad.

Zum Abend hin regnet es dann in weiten Teilen Bayerns. In Schwaben und in Alpennähe kommt es zu Schauern und gebietsweise ziehen Gewitter auf. Laut DWD hält der Regen in der Nacht auf Montag an, im westlichen und nördlichen Bergland kann es sogar schneien.

© dpa-infocom, dpa:210411-99-158321/2