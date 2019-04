Kommunen Sonntagsöffnung von Münchner Souvenirläden wird debattiert Dürfen Souvenirläden in der Münchner Innenstadt an Sonn- und Feiertagen öffnen? Mit dieser Frage beschäftigt sich heute der Kreisverwaltungsausschuss.

Mail an die Redaktion Magnete mit Motiven von München hängen an einer Wand in einem Geschäft in der Innenstadt. Foto: Peter Kneffel/Archiv

München.CSU und SPD hatten diese Lockerung der Ladenschlusszeiten beantragt. Bislang können Touristen an Sonn- und Feiertagen Reiseandenken nur außerhalb des unmittelbaren Zentrums im Olympiapark und im Fußballstadion, der Allianz-Arena, kaufen. Die Antragsteller befürchten Nachteile im Wettbewerb mit anderen Tourismusorten in Oberbayern, wo Souvenirs an allen Tagen der Woche angeboten werden. Die katholische und die evangelische Kirche sowie die Gewerkschaft Verdi sind dagegen und fordern, die Sonntagsruhe zu erhalten.

Die Frage war schon einmal Thema in der Ausschusssitzung Mitte März, wurde dann aber in die Stadtrats-Vollversammlung verlegt. Dort wurde es aus formalen Gründen in den Kreisverwaltungsausschuss zurückgegeben.