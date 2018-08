Kriminalität Sophia: Ihre Familie ist verzweifelt Zuständigkeitsgerangel um die Leiche der getöteten Studentin, die noch immer in Spanien liegt. Und der Täter schweigt.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion Bereits am 1. August hat die Familie bei einer Trauerfeier in Amberg von der getöteten Sophia Abschied genommen. Foto: Daniel Karmann/dpa

Amberg.Morgen ist wieder Donnerstag. Jener Tag, an dem Sophia Lösche aus Amberg vor neun Wochen in Leipzig in einen Lastwagen stieg und vermutlich kurze Zeit später getötet wurde. Die sterblichen Überreste der 28-jährigen Studentin liegen weiterhin in einem gerichtsmedizinischen Institut in Spanien. Die dortigen Behörden wollen sie so lange nicht freigeben, bis der Tatort zweifelsfrei geklärt ist. Die Familie ist verzweifelt und versucht nun über die spanischen Medien Druck zu machen.

Denn die deutschen Behörden gehen davon aus, dass der Parkplatz Sperbes im Veldensteiner Forst in Oberfranken der Tatort sein könnte. Doch offensichtlich fehlen dafür eindeutig belastbare Spuren, die Annahme basiert hauptsächlich auf GPS-Daten aus dem Lkw. Vielleicht hat Sophia den Lkw an dem Rastplatz auch gar nicht verlassen, denn wie spanische Medien berichten, soll sie laut Obduktionsbericht gefesselt gewesen sein. Ihr Körper habe zudem Spuren von Gewalt aufgewiesen. Ein stumpfer Gegenstand oder ein Messer werden als Tatwerkzeug in den Medien genannt. Ob sich zu diesen Untersuchungsergebnissen Spuren im ausgebrannten Lkw-Führerhaus fanden, drang bislang nicht an die Öffentlichkeit.

Zahlreiche Behörden involviert



Drei Gerichte, zwei Staatsanwaltschaften, verschiedene Polizeiabteilungen in Spanien und Deutschland sind weiterhin mit dem Fall beschäftigt. Bei der Staatsanwaltschaft in Bayreuth heißt es, man müsse abwarten, hoffe aber, dass Sophia bald überführt werden könne. Der Leitende Oberstaatsanwalt Herbert Potzel sagte Ende letzter Woche unserer Zeitung: „Vielleicht wissen wir in zwei Wochen schon mehr.“

Zu allen Stellen hat Andreas Lösche Kontakt aufgenommen, auch zum Auswärtigen Amt in Berlin und zum neuen spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez. „Ich habe auch einen Brief an das Gericht in Vitoria geschickt, zu dem ich bis heute keine Antwort erhalten habe“, erklärte der Bruder gegenüber der Zeitung „El Correo“. Die spanischen Behörden widersprechen. Sie hätten der Familie die Komplexität des Prozederes erklärt, heißt es.

Unterstützung von Bennecke

Die Familie hat zur Unterstützung inzwischen den bekannten Kriminalbiologen Mark Bennecke kontaktiert. Die benötigten Proben für weitere forensische Untersuchungen hätten binnen Stunden entnommen werden können, ist der deutsche Rechtsmediziner überzeugt. Er glaubt allerdings nicht, dass sich der Todeszeitpunkt noch eindeutig bestimmen lasse, da die Leiche von Sophia teilweise verbrannt war. Laut spanischen Medien wird der Todeszeitpunkt zwischen 14. und 16. Juni angenommen.

Sophia: Spanien hat die Hoheit Obduktion: Die Leiche von Sophia wurde bereits unmittelbar nach dem Fund am 21. Juni obduziert. Seitdem wird sie in Alavés aufbewahrt. Sollte sich herausstellen, dass Sophia in Deutschland starb, müsste sie, so sagt ihr Bruder, nach der Überführung ein weiteres Mal untersucht werden.

Behördenzuständigkeit: Laut der Staatsanwaltschaft Bayreuth ist federführend die Justiz in Spanien zuständig. Man könne sich in deren Ermittlungsarbeit nicht einmischen.

Am 14. Juni war Sophia zu dem 41-jährigen Lkw-Fahrer aus Marokko eingestiegen. Am 17. Juni gab es in Frankreich ein Lkw-Fahrverbot. Ob der Verdächtige vorher von Deutschland bis nach Spanien gekommen war, gilt als unwahrscheinlich.

Der mutmaßliche Täter sitzt in Spanien in Untersuchungshaft, ein Auslieferungsantrag wurde gestellt. Mit einer Überstellung nach Deutschland rechnet Oberstaatsanwalt Potzel aber frühestens in einigen Monaten, wie er auf Nachfrage sagte. Nach Information der spanischen Medien hat der 41-jährige die Tötung von Sophia bis jetzt nicht gestanden.

