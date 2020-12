Gesellschaft Sophia und Lukas sind die beliebtesten Vornamen in Bayern

Die Wahl des Namens für ihr Ungeborenes ist für viele werdende Eltern nicht leicht. Allzu groß sind die Möglichkeiten, allzu groß die Erwartungen und Ansprüche. Noch dazu gibt es wie in der Mode auch bei Namen Trends, die so mancher nicht verpassen will.