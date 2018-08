Kriminalität Sophias Leiche ist in Deutschland Der Leichnam der ermordeten Studentin wurde in ihre Heimat überführt. Die Ermittlungen gehen weiter.

Von Maximiliane Gross

Mail an die Redaktion Sophias Leiche wurde in Spanien an einer Autobahn gefunden. Lange stand nicht fest, ob es sich bei der Leiche wirklich um die Studentin handelt. Foto: Jesus Andrade/El Correo/dpa

Amberg.Staatsanwaltschaft und Polizei in Bayreuth kündigten am Montag an, dass Sophias Leiche demnächst nach Deutschland gebracht wird. Nachdem die spanischen Behörden den Leichnam freigegeben haben, stand einer Überführung nach Deutschland nichts mehr Weg. Am Dienstag bestätigte der Leitende Oberstaatsanwalt Herbert Potzel, dass die Leiche jetzt angekommen ist und weitere rechtsmedizinische Untersuchungen durchgeführt werden. Diese werden voraussichtlich noch in dieser Woche abgeschlossen, sodass die Familie Sophia endlich beerdigen kann.

Dem mutmaßlichen Täter, einem marokkanischen Lastwagenfahrer, werde laut Potzel der Haftbefehl eröffnet. Wann er nach Deutschland ausgeliefert wird, ist bislang nicht bekannt. Die spanischen Behörden haben ihr Verfahren gegen den 41-Jährigen abgeschlossen und seine Auslieferung zugesagt. Wann er den Behörden in Bayreuth übergeben wird, ist noch nicht bekannt.

