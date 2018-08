Kriminalität Sophias mutmaßlicher Mörder ausgeliefert Der mutmaßliche Mörder der Amberger Studentin Sophia L. ist in Deutschland. Er sitzt nun in Oberfranken im Gefängnis.

Merken

Mail an die Redaktion Bereits seit Juni ist Sophia L. tot. Nun wurde ihr mutmaßlicher Mörder nach Deutschland ausgeliefert. Foto: Daniel Karmann/Archiv

Bayreuth.Der mutmaßliche Mörder der trampenden Studentin Sophia L. ist nach Deutschland ausgeliefert worden. Der 41 Jahre alte Lastwagenfahrer sitze seit Freitag in einem Gefängnis in Oberfranken, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Bayreuth mit. Kripo-Beamte hätten den Marokkaner am Donnerstag in Spanien abgeholt und nach Bayern gebracht. Am Freitag habe ihm ein Richter am Amtsgericht Bayreuth den Haftbefehl wegen Mordes eröffnet.

Tatverdächtiger in Spanien gefasst

Die in Amberg in der Oberpfalz geborene 28-jährige Sophia L. hatte Mitte Juni von ihrem Studienort Leipzig in Richtung Nürnberg trampen wollen. Dabei nahm der Lastwagen-Fahrer sie den Ermittlungen zufolge an einer Tankstelle an der Autobahn 9 in Sachsen mit und brachte sie später auf einem Rastplatz in Oberfranken um. Die Kriminalpolizei stützte sich bei ihren Ermittlungen unter anderem auf eine Auswertung von GPS-Daten des Lastwagens. Wenige Tage später wurde die Leiche bei einer Autobahntankstelle nahe der Gemeinde Asparrena in Nordspanien gefunden. Zuvor hatte die Polizeieinheit Guardia Civil in Jaen in der südspanischen Region Andalusien den Tatverdächtigen gefasst.

Anfang der Woche, rund zweieinhalb Monate nach ihrem gewaltsamen Tod, war Sophias Leiche zur Bestattung freigegeben worden. Ein Termin für eine Beisetzung stand nach Angaben ihres Bruders vom Freitag noch nicht fest. Die Zeremonie sollte aber nicht-öffentlich im engsten Familien- und Bekanntenkreis stattfinden.

Trauergottesdienst mit Bedford-Strohm

Anfang August hatte es bereits einen Trauergottesdienst für die Studentin gegeben. Der Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, verurteilte dabei scharf den Hass in sozialen Medien. Nach dem Verbrechen sei es wegen des marrokanischen Verdächtigen „zu unfassbaren Hasskommentaren“ im Netz gekommen. Bedford-Strohm kannte Sophia noch als Studentin aus seiner Zeit als Professor der Universität Bamberg. (dpa)

Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier!