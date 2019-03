Fussball Sosa nach Kritik an Weinzierl: Missverständnis Der kroatische Außenverteidiger Borna Sosa hat nach seiner Kritik am VfB Stuttgart und an Trainer Markus Weinzierl von Missverständnissen gesprochen.

Merken

Mail an die Redaktion Der Spieler Borna Sosa vom VfB Stuttgart blickt in die Kamera. Foto: Jan-Philipp Strobel/Archiv

Stuttgart.„Manche Dinge kann man nicht so einfach von einer Sprache in die andere übertragen. Ich möchte euch versichern, dass ich weder unseren Trainer noch den Verein kritisieren wollte“, teilte der 21 Jahre alte Fußball-Profi am Mittwochabend auf Deutsch auf seinem Instagram-Profil mit.

Im Interview der kroatischen Sportzeitung „Sportske Novosti“ hatte sich Sosa zuvor über seine Reservistenrolle beim VfB Stuttgart und Trainer Markus Weinzierl beschwert. „Was passiert mit mir in Stuttgart? Etwas Unbegreifliches“, hatte der Linksverteidiger gesagt. „Wir stehen schlecht da und wir jungen Spieler bekommen immer weniger Chancen. Bei manchen Spielen waren wir nicht mal im Kader.“ Er habe lediglich seine Unzufriedenheit äußern wollen, hieß es nun: „Natürlich respektiere ich alle Entscheidungen des Trainers“.

Nach seiner Rückkehr von der kroatischen U21 habe es ein Gespräch mit den Verantwortlichen des Tabellen-Drittletzten der Fußball-Bundesliga gegeben. „Wir haben ihm klar zu verstehen gegeben, was wir von Spielern des VfB auf und neben dem Platz erwarten“, wird VfB-Sportvorstand Thomas Hitzlsperger in „Stuttgarter Zeitung“ und „Stuttgarter Nachrichten“ sowie im „Kicker“ zitiert.