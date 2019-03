Kriminalität Sozialbetrug an Klinik aufgedeckt Ermittlungserfolg für das Hauptzollamt Regensburg: OP-Pflegekräfte wurden als Scheinselbstständige enttarnt.

Mail an die Redaktion Das Hauptzollamt Regensburg hat einen Sozialbetrug aufgedeckt. Foto:obs/news aktuell GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Stadt/dpa

Regensburg.Ermittlungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Regensburg haben ergeben, dass an einer in Ostbayern ansässigen Klinik mehrere Arbeitnehmer über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren angestellt waren, ohne ordnungsgemäß bei den Sozialversicherungsträgern angemeldet worden zu sein. Das teilte das Hauptzollamt am Dienstag mit.

Das Krankenhaus beschäftigte demnach mehrere, angeblich selbstständige Gewerbetreibende als OP-Pflegekräfte, obwohl diese abhängige und weisungsgebundene Beschäftigte waren. Seinen Verpflichtungen, diese „Subunternehmer“ ordnungsgemäß bei den Sozialversicherungen als Arbeitnehmer anzumelden und die Beiträge vollständig und rechtzeitig zu entrichten, sei der verantwortlich Handelnde nicht nachgekommen, heißt es in der Mitteilung des Zollamtes weiter. Dadurch habe der Klinikbetreiber Sozialabgaben in Höhe von rund 36 000 Euro gespart. Das Amtsgericht Regensburg verurteilte den Geschäftsführer zu einer Geldstrafe in Höhe von 20 000 Euro. Der Beschuldigte muss auch die Verfahrenskosten tragen. Der Klinikbetreiber hat für die vorenthaltenen Sozialversicherungsbeiträge aufzukommen, so das Hauptzollamt weiter.

