Soziales

Sozialverband: Bayern ist nicht barrierefrei genug

Ältere Menschen, Rollstuhlfahrer und Behinderte haben nach Ansicht des Sozialverbands VdK in Bayern noch immer Probleme, im Alltag ohne Hürden von A nach B zu kommen. „Wir sind von einem barrierefreien Bayern noch weit entfernt“, sagte die bundesweite VdK-Präsidentin Verena Bentele am Donnerstag in München. Die Staatsregierung verspreche zwar viel, es passiere aber nichts.