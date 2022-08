Sozialverband VdK Sozialverband fordert Entlastungen: Gefahr sozialer Krise

Der Sozialverband VdK hat angesichts steigender Lebensmittelpreise und enormer Energiekosten vor sozialen Verwerfungen gewarnt. „Eine soziale Krise muss unter allen Umständen verhindert werden“, sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele am Donnerstag in München. „Ich appelliere deshalb an die Bundesregierung, einen vernünftigen Weg zu gehen und Menschen zielgerichtet zu entlasten.“ Es könne nicht sein, dass Rentner, Alleinerziehende, Behinderte und andere Menschen mit niedrigem Einkommen im Winter in kalten Wohnungen frören.

dpa