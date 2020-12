Anzeige

Extremismus Spaenle für Beobachtung von „Querdenken“ Der Antisemitismusbeauftragte der bayerischen Staatsregierung, Ludwig Spaenle (CSU), hat sich für eine Beobachtung der „Querdenken“-Bewegung im Freistaat durch den Verfassungsschutz ausgesprochen.

Ludwig Spaenle (CSU), Bayerns Antisemitismusbeauftragter.

München.Besondere Sorge bereite ihm die „Präsenz von rechtsextremen beziehungsweise äußerst rechten politischen Gruppierungen, die Identitären und Reichsbürgern bei den einschlägigen Veranstaltungen“, sagte Spaenle am Mittwoch. Mit der Bitte, eine mögliche Beobachtung der sogenannten Querdenker neu zu befinden, wandte sich Spaenle in einem Schreiben an Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Die Initiative „Querdenken“ zweifelt die Corona-Maßnahmen an und spricht von einer Einschränkung der Grundrechte.

Als Beauftragter für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus in Bayern betrachtet Spaenle die Entwicklung der „Querdenken“-Bewegung als „besorgniserregend“. Bei Demonstrationen von „Querdenken“ seien verbale Äußerungen mit „nachvollziehbar antisemitischem Charakter“ gefallen, sagte Spaenle. Er stütze sich vorwiegend auf Beobachtungen der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Bayern und seine eigene Geschäftsstelle, habe aber auf einer Demonstration in München selbst Eindrücke sammeln können. „Die Verwendung von Analogien mit Anne Frank, Sophie Scholl oder der jüngst in Würzburg gemachte Holocaustvergleich, die gravierend missbräuchliche Benutzung des so genannten "Judensterns" sind erschreckend“, sagte Spaenle.

Der Verfassungsschutz in Bayern hat eigenen Angaben zufolge die Entwicklungen um die „Querdenken“-Szene zwar im Blick, beobachte derzeit aber nur einzelne Personen aus dem Bereich Rechtsextremismus oder der „Reichsbürger“-Szene.