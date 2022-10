Sonne satt und warme Luft Spät, aber doch: Bis zu 23 Grad im südbayerischen Altweibersommer

Mail an die Redaktion Der Altweibersommer ist in Bayern angekommen und beschert uns teilweise über 20 Grad. −Symbolbild: Frank Rumpenhorst/dpa

Jetzt hat er sich aber Zeit gelassen, der Altweibersommer 2022. Doch in der kurzen Woche nach dem Feiertag erkämpf sich die Sonne die Vorherrschaft am südbayerischen Himmel - endlich. Am Mittwoch sind laut Deutschem Wetterdienst (DWD) 23 Grad für uns drin.

Für Dienstag prophezeit der DWD einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolken und Höchsttemperaturen zwischen 14 und 18 Grad - allerdings im Alpenvorland bei Kempten. Passau, Ingolstadt, Regensburg und Landshut schaffen es aber immerhin auf 16 Grad.

19 Grad am Mittwoch in Ingolstadt

Schon deutlich wärmer wird es am Mittwoch, sobald die Sonnenstrahlen den Frühnebel weggedampft haben. Für Ingolstadt werden 21 Grad vorhergesagt. In Regensburg, Passau, Traunstein und Roth ist es mit 20 Grad ebenfalls angenehm warm. Berchtesgaden hat in der Region temperaturtechnisch die Nase vorn: 23 Grad soll es dort kriegen.

Jeden Tag ein paar Grad mehr ist leider kein Trend, der sich durchsetzt. Altweibersommer hin oder her. Am Donnerstag bleibt es zwar angenehm warm, hin und wieder ist aber Regen mit dabei. Alles in allem erwarten die Passauer 19, die Ingolstädter und Regensburger 18 Grad. Cham darf sich immerhin noch auf 17 Grad freuen, ebenso Neumarkt.

Wochenend-Aussicht: sonnig und warm

Aber keine Sorge, aktuell sieht es so aus, als geht es weiter sonnig-warm ins nächste Wochenende. In Regensburg zum Beispiel krieg es den Prognosen zufolge am kommenden Samstag angenehme 19 Grad.

