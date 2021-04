Anzeige

Fussball Spätes 1:0 in Heidenheim: „Überwältigte“ Fürther „mega froh“ Die SpVgg Greuther Fürth feiert im Aufstiegsrennen einen emotionalen Sieg. Die Ausgangslage bleibt gut, der Vorsprung auf Rang vier wächst sogar erstmal an. Die Rückkehr eines dauerverletzen Hoffnungsträgers freut Trainer und Mitspieler.

Heidenheim.Außer der Freude über einen emotionalen Erfolg nahm Stefan Leitl viel Zuversicht für die entscheidenden Wochen der SpVgg Greuther Fürth in der 2. Fußball-Bundesliga mit. „Ich bin davon überzeugt, dass die Art und Weise, wie wir gespielt haben, mit welcher Kompaktheit und Energie, dass uns das noch mal Selbstvertrauen gibt für die restlichen sieben Spiele“, sagte der Trainer des fränkischen Aufstiegsanwärters. „Aber das ist noch ein weiter Weg. Wir haben immer davon gesprochen, dass wir uns keine Ziele setzen, keine Limits und Grenzen. Genauso wollen wir das Ganze weitermachen und dann werden wir sehen, wo uns das hinführt.“

Vier Punkte beträgt sieben Spieltage vor Schluss der Vorsprung auf den Tabellenvierten Holstein Kiel, der aber zwei Spiele weniger als die Fürther hat. „Wir sind mega froh und überwältigt nach dem Sieg in Heidenheim“, sagte U21-Nationalspieler David Raum. „Wir haben das brutal als Team wegverteidigt und haben uns den Erfolg einfach verdient.“ Maximilian Bauer erzielte am Samstag in der 90. Minute den Treffer zum 1:0 (0:0). „Das ist dann pure Erleichterung“, sagte Leitl.

Bauers zweites Saisontor wurde besonders bejubelt. „Maxi ist jetzt keiner, der als Torjäger bekannt ist, und wenn der mal vorne auftaucht und ein Tor macht, sind einfach alle überwältigt - und dann haben wir uns alle auf ihn drauf geworfen und uns gefreut“, sagte Raum. Die Vorarbeit hatte der für diese Saison neu verpflichtete, aber dauerverletzte Emil Berggreen geleistet. „Das ist der Emil Berggreen, den wir uns alle wünschen“, sagte Leitl. Er lobte eine insgesamt „überragende Leistung“ seines Teams. „Das war ein verdienter, aber auch schwieriger Sieg.“

Im nächsten Spiel der Heidenheimer drücken Leitl & Co. vermutlich dem am Samstag bezwungenen Gegner die Daumen. Dann ist dieser nämlich Gastgeber für Holstein Kiel im Nachholspiel.

