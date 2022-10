Wetter Spätsommer macht noch einmal kurze Stippvisite in Bayern

In den nächsten Tagen wird der Spätsommer noch einmal nach Bayern zurückkehren. „Es ist aber eine kurze Stippvisite, weil sich schon andeutet, dass sich am Montagabend eine Front nähert, die in der Nacht zum Dienstag mindestens den Norden Bayerns touchieren wird“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstag. Vor allem am Sonntag und Montag aber könne es durchaus noch einmal sonnige Spätsommertage mit Temperaturen bis zu 25 Grad geben.

dpa