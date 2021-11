Anzeige

Gesundheit Spahn: Österreich wird Corona-Hochrisikogebiet Die Bundesregierung stuft Österreich ab diesem Sonntag wieder als Corona-Hochrisikogebiet ein.

Mail an die Redaktion Gesundheitsminister Jens Spahn äußert sich in einer Pressekonferenz. Foto: Kay Nietfeld/dpa/Archivbild

Berlin.„Ja, können wir bestätigen“, sagte der geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Freitag in Berlin auf eine entsprechende Frage und verwies auf die dortige Infektionslage und Dynamik. Wer aus einem Hochrisikogebiet einreist und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich frühestens fünf Tage nach der Einreise mit einem negativen Test davon befreien.

Auf der Webseite des Robert Koch-Instituts, wo die von der Bundesregierung vorgenommenen Einstufungen als Hochrisikogebiete veröffentlicht werden, tauchte Österreich allerdings am späten Freitagvormittag noch nicht wieder auf. Die Funke-Mediengruppe hatte bereits am Vorabend berichtet, dass Österreich als Hochrisikogebiet eingestuft werden solle. Einzelne Gemeinden in Österreich sollten demnach allerdings ausgenommen werden.

© dpa-infocom, dpa:211112-99-970488/3