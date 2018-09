Bayern Spahn: Wir haben zu viele Krankenhäuser Der Minister will die Versorgung auf dem Land kräftigen. Allerdings müssen sich einige Krankenhäuser umstellen.

Von Bernhard Fleischmann

Jens Spahn (rechts) zu Besuch am Klinikum in Amberg

Weiden.Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will die Struktur der Krankenhäuser ändern, um vor allem auf den Land die Versorgung zu sichern. „Wir haben tendenziell zu viele Krankenhäuser, nicht auf dem Land, sondern in den Städten“, sagte Spahn am Donnerstagabend im Klinikum Weiden bei einem Bürgerdialog. Der CDU-Politiker sprach sich für eine Grundversorgung in der Fläche aus und einer stärkeren Konzentration bei Spezialisierungen. Das Problem heute sei, „dass jeder alles macht“. Es fehle bei der Abstimmung. Mit Blick auf mögliche Einschränkungen von Häusern oder gar Schließungen sprach Spahn von einem sehr emotionalen Thena und einem mühsamen Prozess. Die Häuser könnten zum Beispiel Verbünde eingehen. Aber am Ende sei das Ländersache. „Krankenhausplanung ist föderal, da habe ich nullkommanull Einfluss.“

Um die ärztliche Versorgung sicherzustellen, habe die Bundesregierung inzwischen einen großen Instrumentenkasten geschaffen. Ärzte könnten heute auf dem Land gut verdienen, Geld sei nicht mehr das vorrangige Problem. Vielmehr schreckten die vielen Wochenend- und Notdienste ab, die ständige Verfügbarkeit. „Da haben wir noch nicht die wirkliche Lösung“, gab Spahn zu.

Immerhin verfügten die Kassenärztlichen Vereinigungen über eine Reihe von Möglichkeiten, flexibel in den Regionen zu reagieren. Sie könnten Ärztenetze finanzieren, Strukturfonds ermöglichten Stipendien und vieles mehr. Darüber hinaus setze er in dünn besiedelten Gebieten auf die Telemedizin. Arztgespräche am Telefon seien zwar nicht gleichwertig mit der persönlichen Visite, aber in vielen Fällen doch eine große und schnelle Hilfe.

Ein brennendes Problem der Krankenhäuser ist der Fachkräftemangel bei Ärzten und Pflegern. Im Klinikum Weiden sind inzwischen rund 30 Prozent der Ärzte aus dem Ausland. Deutschland könne aber nicht endlos Ärzte und Pfleger von anderen Staaten abwerben, sagte Spahn, denn: den Mangel gebe es europaweit. Seine rumänische Ministerkollegin klage: „Ihr klaut uns schon so viele Pflegekräfte, die fehlen bei uns.“ Die europäischen Länder müssten sich in diesem Punkt um neue Regeln bemühen. Und ja, es sei nicht fair, aus Ländern wie Rumänien in großen Mengen medizinisches Personal abzuwerben. Spahn verfolgt unter anderem diese Idee für den Pflegebereich: Deutschland könnte mit Ländern mit einer sehr jungen Bevölkerung wie Albanien oder dem Kosovo Partnerschaften eingehen. Man könnte dort Pflegeschulen gründen und eine Ausbildungsoffensive starten. Dann gäbe es mehr qualifizierte junge Menschen, die in Deutschland arbeiten könnten, ohne in ihrer Heimat eine Lücke im Gesundheitssystem zu hinterlassen.

Der Bürgerdialog „Sprechen wir über Europa“ geht von der Bundesregierung aus. Es können sich interessierte Bürger anmelden und mit einem Mitglied der Bundesregierung diskutieren. Die zentralen Ergebnisse werden aufgenommen. Am Ende sollen daraus Schlussfolgerungen gezogen werden, heißt es.

